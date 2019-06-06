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Новости. Общество
14:27, 06 Июня 2019
фото: Пресс-служба главы Республики Карелия

Инвестиции в проект по созданию в Карелии производства лесозаготовительной техники составят почти 14 млрд рублей

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Министерство промышленности и торговли России, Правительство Карелии и компания ООО "АМКОДОР-Онего" подписали специальный инвестиционный контракт для реализации проекта "Создание и освоение промышленного производства лесозаготовительной техники в Республике Карелия".

Суммарный объем привлекаемых инвестиций составит 13 млрд 952 млн рублей. Церемония подписания состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

Проект значим не только для Карелии, но и для России в целом. Его осуществляет одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий – ОАО "АМКОДОР" – управляющая компания холдинга".

На промышленной площадке ООО "Онежский тракторный завод" в Петрозаводске предприятие "АМКОДОР-Онего" уже начало строительство первого в стране завода по производству машин для лесопромышленного комплекса – харвестеров, форвардеров, лесопогрузчиков, трелевочных машин. Техника будет соответствовать требованиям международных стандартов в области безопасности труда, эргономики, противопожарной безопасности, требованиям лесной сертификации в области охраны окружающей среды. Завод предполагает выпускать в год не менее 540 единиц лесных машин.


Пресс-служба главы Республики Карелия

В ходе реализации инвестиционного проекта планируется создание 500 рабочих мест и увеличение поступлений налоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

Планируемая выручка от реализации продукции с момента выхода на проектную мощность оценена в 15 млрд 877 млн руб. в год с НДС. Удельный вес экспорта в объеме производства – 19 %. После выхода на проектную мощность валовая рентабельность планируется на уровне 24-25 %.

Специальный инвестиционный контракт, подписанный сегодня, предполагает предоставление предприятию льгот и преференций.

Председатель совета директоров ОАО "АМКОДОР" – управляющая компания холдинга" Александр Шакутин подчеркнул важность заключения контракта и реализации проекта.

"Для нас это очень важный этап, он дает возможность в очень короткие сроки и с высокой эффективностью реализовать инвестиционный проект – создать комплекс машин для лесного хозяйства России, и не только для нее. Это проект, который полностью импортозамещает лесные машины, используемые сегодня в Российской Федерации при заготовке леса. Кроме того, он формирует экспортный потенциал", – отметил Александр Шакутин.

По словам Председателя совета директоров, 10 первых машин – харвестеров и форвардеров – на заводе планируют выпустить за лето - до сентября.


Пресс-служба главы Республики Карелия

"В целом в рамках контракта будем производить более 20 видов машин. До конца года на заводе будет выпущено продукции не менее чем на 10 млн долларов. Параллельно будет идти его модернизация и реконструкция", – рассказал Александр Шакутин.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что подписать специальный инвестиционный контракт удалось в короткие сроки, теперь главная задача – сохранить такой темп работы для реализации сложного, значимого и масштабного проекта.

"Для республики – это в определенном смысле возрождение машиностроения. Мы возрождаем завод, который был основой Петрозаводска, это наша история. Мы бы хотели, чтобы наши трактора были узнаваемы не только в России, но и за ее пределами, хотели бы вернуться на те рынки, которые были десятилетия назад", – заявил Артур Парфенчиков.

На первом этапе реализации проекта в 2019 году планируется организация производства крупноузловой сборки техники с объемом инвестиций 500 млн рублей и созданием 50 рабочих мест. Проект также предусматривает производство комплектующих и организацию деятельности сервисного центра. Комплектующие будут использоваться не только для собственного производства, но и поставляться на конвейеры ведущих мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники.

Продукция завода будет реализовываться преимущественно потребителям Российской Федерации, а также в страны СНГ и ЕС.

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