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Новости. Экономика
10:58, 17 Октября 2019
фото: forest-karelia.ru

Инвестор из ФЦП развития Карелии опять задолжал государству за лес

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Долги ООО "НПО "Финтек" по лесным платежам достигли почти 12 миллионов рублей.

Лесопромышленная компания НПО "Финтек", пользующаяся особым расположением федеральных властей, вновь оказалась в числе крупнейших должников по оплате пользования карельским лесом. По данным республиканского министерства по природным ресурсам и экологии, к началу октября общая сумма задолженности компании по лесным платежам достигла почти 12 миллионов рублей, из которых более 6 миллионов – долги перед федеральным бюджетом.

Напомним, ООО "НПО "Финтек" считается у властей Карелии одним из крупнейших инвесторов в лесопромышленном комплексе. Проект ООО "НПО "Финтек" по созданию на севере республики производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий стоимостью более миллиарда рублей включен в Федеральную целевую программу развития республики до 2020 года. На предприятии неоднократно бывал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который заявил, что такие проекты "играют важную роль не только в экономическом, но и в социальном плане, позволяют создавать новые рабочие места, важны для населения", поэтому "всегда могут рассчитывать на поддержку государства".

Компания НПО "Финтек" на протяжении нескольких лет являлась злостным должником по оплате пользования лесным фондом Карелии. В этом году она погасила, наконец, имевшуюся задолженность, но к началу октября вновь задолжала государству за лес миллионы.

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