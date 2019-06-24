Инвестор Кондопожского ЦБК раскрыл планы на будущее

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ООО "Карелия Палп" – основной инвестор Кондопожского ЦБК – планирует модернизацию комбината с целью постепенного перехода на другие виды продукции.
Об этом заявил генеральный директор "Карелия Палп" Юрий Айвазов, пишут "Вести Карелии".
"Мы сейчас ориентированы на производство бумаги для офисов и дома. Мы на сегодняшний момент видим, что потребность в ней увеличивается, мы смотрим с точки зрения маркетинга, что возможности рынка в этом отношении есть, и мы нацелены изменить ситуацию, диверсифицировать ее из одной линейки", - рассказал Айвазов.
Подробнее читайте в материале издания.
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