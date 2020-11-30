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30.11.2020 16:28

Инвестор пообещал вложить 895 млн рублей во второй центр IT-технологий в Надвоицах

Новости. Экономика
11:28, 01 Декабря 2020
фото: pixabay
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Компания "Дата-центр Арктика - 2" подала заявку на получение статуса резидента Арктической зоны РФ, планируя вложить 895 млн рублей в строительство Центра обработки данных.

Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"Мы работаем над масштабными проектами. Это, например, компания "Дата-центр Арктика - 2", которая планирует инвестиции в размере 895 млн рублей для создания еще одного дата-центра в Надвоицах. Они уже работают над этим проектом, есть площадка на территории [завода] "Русала", - сказал Ермолаев.

Ранее в Минэкономразвитии сообщили о завершении строительства первого Центра обработки данных (ЦОД) в Надвоицах. Этим проектом занимается компания "КЮ Дата центр".

Зачем и кому все это нужно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2020-12-01 12:16:17
Интересно, каким тут боком минэконом? Не мешали пилить?
Гость
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