Инвестор пообещал вложить 895 млн рублей во второй центр IT-технологий в Надвоицах

Компания "Дата-центр Арктика - 2" подала заявку на получение статуса резидента Арктической зоны РФ, планируя вложить 895 млн рублей в строительство Центра обработки данных.

Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"Мы работаем над масштабными проектами. Это, например, компания "Дата-центр Арктика - 2", которая планирует инвестиции в размере 895 млн рублей для создания еще одного дата-центра в Надвоицах. Они уже работают над этим проектом, есть площадка на территории [завода] "Русала", - сказал Ермолаев.

Ранее в Минэкономразвитии сообщили о завершении строительства первого Центра обработки данных (ЦОД) в Надвоицах. Этим проектом занимается компания "КЮ Дата центр".

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