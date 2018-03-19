Новости
Сегодня, 19 Марта 2018
Общественный центр по наблюдению за выборами президента РФ в Карелии подвел итоги мониторинга за голосованием на избирательных участках 18 марта.
19.03.2018, 13:12
Корпорация развития Карелии приглашает инвесторов для реализации проекта по освоению месторождения гранита "Тунгуда", которое находится рядом с Беломоро-Балтийского канала.
19.03.2018, 13:02
Компьютерная сеть "Сампо.ру" дает скидку до 30% при подключении к тарифам "КонтракТ".
19.03.2018, 13:00
В республике утвердили сводный план тушения лесных пожаров на 2018 год, в соответствии с которым группировка привлекаемых сил и средств для борьбы с огнем увеличена.
19.03.2018, 12:45
Компания МегаФон запустила три новые базовые станции стандарта 4G в поселках Идель Сегежского района, Ляскеля Питкярантского района и Хийтола Лахденпохского района.
19.03.2018, 12:24
Есть ли у Кондопоги шанс избежать судьбы Надвоиц, которые не смогли воспользоваться статусом особой экономической зоны?
19.03.2018, 12:12
Масштабная весенняя акция по борьбе с грызунами запланирована на апрель.
19.03.2018, 12:11
Он не только остался без прав, но и может лишиться автомобиля.
19.03.2018, 12:06
Общегородская акция "Все в музей!" состоится 25 марта.
19.03.2018, 12:01
Разбуянившегося в баре Петрозаводска мужчину задержала полиция, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
19.03.2018, 11:58
Молодые семьи из Петрозаводска могут подать заявление на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений в 2019 году.
19.03.2018, 11:31
Праздник танца "Дыхание весны" и XVI Городской семейный бал "Прикосновения любви" прошли в Петрозаводске 8 марта.
19.03.2018, 11:25
После закрытия избирательных участков 18 марта жителей карельской столицы пригласили на митинг-концерт на главную площадь города.
19.03.2018, 11:24
Хотите увидеть самую новую, современную, комфортную школу в нашей республике? Она построена в поселке Ледмозеро Муезерского района.
19.03.2018, 11:17
Депутат парламента Карелии Леонид Лиминчук 19 марта работает последний в должности гендиректора Корпорации развития республики.
19.03.2018, 11:13
Двое мужчин погибли, отравившись угарным газом.
19.03.2018, 11:11
Теперь обвиняемый может отправиться за решетку на 15 лет.
19.03.2018, 11:07
Правительство Карелии обосновало законопроект о субсидировании бизнеса в зависимости от платежей НДФЛ необходимостью борьбы с неформальной занятостью.
19.03.2018, 11:07
В Карелии за выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина, занявшего на выборах президента России второе место, проголосовали 33693 человека, или 11,35% принявших участие в голосовании.
19.03.2018, 10:58
Ремонты энергообъектов, обслуживаемых АО "ПСК", шли по всей зоне ответственности компании.
19.03.2018, 10:51
Офис Корпорации развития расположился по новому адресу в Петрозаводске.
19.03.2018, 10:50
Предприятиям агропромышленного комплекса республики Карелия оказана государственная поддержка.
19.03.2018, 10:46
На президентских выборах в Карелии действующего главу государства поддержали 73,04% принявших участие в голосование, или 216899 человек.
19.03.2018, 10:22
За один час очередь из желающих отдать свой голос граждан России растянулась до входа на территорию посольства в Хельсински.
19.03.2018, 10:20
В поселке Беломорского района Карелии пенсию дали с задержкой в два дня из-за нечищеных дорог.
19.03.2018, 10:12
На заводе "Петрозаводскмаш" (филиал АО "АЭМ-технологии") открылся Центр сварки - первая часть научно-образовательного технологического комплекса, создаваемого совместно с Петрозаводским государственным университетом.
19.03.2018, 09:54
Жители города также могут помочь нуждающимся вещами.
19.03.2018, 09:50
Сегодня ранним утром на площади Гагарина обнаружена подозрительная женская сумка, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
19.03.2018, 09:35
Синоптики предупреждают об усилении ветра в Карелии.
19.03.2018, 09:30
Костомукшское предприятие "Ягоды Карелии" начало экспортировать варенье, джемы и морсы в Америку.
19.03.2018, 09:26
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин принял участие в выборах президента России, сообщается на сайте епархии.
19.03.2018, 09:24
Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие изменение методики расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости.
19.03.2018, 09:19
В Карелии на выборах президента проголосовало 57,2%% избирателей.
19.03.2018, 09:12
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник 19 марта.
19.03.2018, 07:55
В этом году в Карелии и Мурманской области отремонтируют в общей сложности почти 350 км федеральных дорог.
19.03.2018, 07:25
В карельской столице маленький пешеход бросился под колеса двигавшейся по трассе машины.
19.03.2018, 07:15
19.03.2018, 07:05
Петрозаводчанку подозревают в краже телефона, произошедшей во время застолья.
19.03.2018, 06:40
В Информационно-ситуационном центре ЦИК Карелии участники дискуссии - доверенные лица кандидатов в президенты, эксперты, политологи - оценили проведение избирательной кампании в республике.
19.03.2018, 00:32
Избирком Карелии обработал 377 из 470 протоколов избирательных комиссий.
19.03.2018, 00:17
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Аналитика
18.03.2018 16:39
Политкухня
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
16.03.2018 15:40
15.03.2018 12:06
15.03.2018 11:06
Чтиво
Сегодня 13:09
Без политики
Наш соотечественник предприниматель из Литвы Олег Ковригин, который приехал в Карелию с желанием создать в нашей республике лучшую офтальмологию в России, пригласил журналистов трех ведущих карельских изданий в Белоруссию, чтобы показать, как там работают построенные им офтальмологические центры.
07.03.2018 13:27
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
Медиа
Сегодня 10:22