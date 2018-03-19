Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
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Ваза для цветов
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Новости

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Сегодня, 19 Марта 2018
"Нарушения случились не на избирательных участках, они случились раньше" 1
Общественный центр по наблюдению за выборами президента РФ в Карелии подвел итоги мониторинга за голосованием на избирательных участках 18 марта.
19.03.2018, 13:12
Инвестора ищут на проект рядом с ББК
Корпорация развития Карелии приглашает инвесторов для реализации проекта по освоению месторождения гранита "Тунгуда", которое находится рядом с Беломоро-Балтийского канала.
19.03.2018, 13:02
"Сампо.ру": интернет со скидкой для всех
Компьютерная сеть "Сампо.ру" дает скидку до 30% при подключении к тарифам "КонтракТ".
19.03.2018, 13:00
Группировку сил для тушения лесных пожаров увеличили в Карелии
В республике утвердили сводный план тушения лесных пожаров на 2018 год, в соответствии с которым группировка привлекаемых сил и средств для борьбы с огнем увеличена.
19.03.2018, 12:45
Технологии МегаФон приходят в карельскую глубинку: сеть 4G запущена еще в трех поселках республики
Компания МегаФон запустила три новые базовые станции стандарта 4G в поселках Идель Сегежского района, Ляскеля Питкярантского района и Хийтола Лахденпохского района.
19.03.2018, 12:24
Придет ли в Карелию долгожданный инвестор?
Есть ли у Кондопоги шанс избежать судьбы Надвоиц, которые не смогли воспользоваться статусом особой экономической зоны?
19.03.2018, 12:12
В Петрозаводске снова будут травить крыс 1
Масштабная весенняя акция по борьбе с грызунами запланирована на апрель.
19.03.2018, 12:11
Жителя Карелии за пьяное вождение оштрафовали на солидную сумму 1
Он не только остался без прав, но и может лишиться автомобиля.
19.03.2018, 12:06
Национальный музей Карелии приглашает на экскурсии и угощение
Общегородская акция "Все в музей!" состоится 25 марта.
19.03.2018, 12:01
Рано начавшего отмечать День Святого Патрика петрозаводчанина задержала полиция 2
Разбуянившегося в баре Петрозаводска мужчину задержала полиция, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
19.03.2018, 11:58
Молодые семьи могут получить выплаты на приобретение жилья, сообщает мэрия Петрозаводска
Молодые семьи из Петрозаводска могут подать заявление на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений в 2019 году.
19.03.2018, 11:31
Автошкола "Престиж" приняла участие в организации семейного бала
Праздник танца "Дыхание весны" и XVI Городской семейный бал "Прикосновения любви" прошли в Петрозаводске 8 марта.
19.03.2018, 11:25
ФОТО, ВИДЕО: Тысячи жителей Петрозаводска пришли послушать Костюшкина и посмотреть Битву салютов 1
После закрытия избирательных участков 18 марта жителей карельской столицы пригласили на митинг-концерт на главную площадь города.
19.03.2018, 11:24
ВИДЕО: Самая современная школа
Хотите увидеть самую новую, современную, комфортную школу в нашей республике? Она построена в поселке Ледмозеро Муезерского района.
19.03.2018, 11:17
Лиминчук объяснил свой уход из Корпорации развития Карелии 2
Депутат парламента Карелии Леонид Лиминчук 19 марта работает последний в должности гендиректора Корпорации развития республики.
19.03.2018, 11:13
В Петрозаводске проводится проверка по факту обнаружения тел на пожаре 2
Двое мужчин погибли, отравившись угарным газом.
19.03.2018, 11:11
В Карелии мужчина убил знакомого из-за продуктов
Теперь обвиняемый может отправиться за решетку на 15 лет.
19.03.2018, 11:07
Власти Карелии придумали, как бороться с "серыми" зарплатами 1
Правительство Карелии обосновало законопроект о субсидировании бизнеса в зависимости от платежей НДФЛ необходимостью борьбы с неформальной занятостью.
19.03.2018, 11:07
Самую большую поддержку в Карелии Павел Грудинин получил в Питкярантском районе 4
В Карелии за выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина, занявшего на выборах президента России второе место, проголосовали 33693 человека, или 11,35% принявших участие в голосовании.
19.03.2018, 10:58
В АО "Прионежская сетевая компания" подвели итоги выполнения Ремонтной программы-2017
Ремонты энергообъектов, обслуживаемых АО "ПСК", шли по всей зоне ответственности компании.
19.03.2018, 10:51
Корпорация развития Карелии переехала 1
Офис Корпорации развития расположился по новому адресу в Петрозаводске.
19.03.2018, 10:50
Предприятиям Карелии выделили субсидию из бюджета 1
Предприятиям агропромышленного комплекса республики Карелия оказана государственная поддержка.
19.03.2018, 10:46
Хуже всего за Путина проголосовали в Суоярви и Кондопоге, лучше всего – в Лахденпохье и Костомукше
На президентских выборах в Карелии действующего главу государства поддержали 73,04% принявших участие в голосование, или 216899 человек.
19.03.2018, 10:22
В Финляндии россияне стояли в очередь, чтобы проголосовать 5
За один час очередь из желающих отдать свой голос граждан России растянулась до входа на территорию посольства в Хельсински.
19.03.2018, 10:20
Жители Сумского Посада жалуются на нечищеные в поселке дороги 1
В поселке Беломорского района Карелии пенсию дали с задержкой в два дня из-за нечищеных дорог.
19.03.2018, 10:12
"Петрозаводскмаш" начал обучать студентов
На заводе "Петрозаводскмаш" (филиал АО "АЭМ-технологии") открылся Центр сварки - первая часть научно-образовательного технологического комплекса, создаваемого совместно с Петрозаводским государственным университетом.
19.03.2018, 09:54
В Петрозаводске обследуют, накормят и оденут бездомных 1
Жители города также могут помочь нуждающимся вещами.
19.03.2018, 09:50
Подозрительная сумка в центре Петрозаводска по тревоге подняла оперативников
Сегодня ранним утром на площади Гагарина обнаружена подозрительная женская сумка, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
19.03.2018, 09:35
Сильный, порывистый ветер придет 19 марта в Карелию
Синоптики предупреждают об усилении ветра в Карелии.
19.03.2018, 09:30
Продукцию завода "Ягоды в Карелии" начали поставлять в Америку 1
Костомукшское предприятие "Ягоды Карелии" начало экспортировать варенье, джемы и морсы в Америку.
19.03.2018, 09:26
ФОТО: Митрополит Карелии проголосовал на выборах президента России
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин принял участие в выборах президента России, сообщается на сайте епархии.
19.03.2018, 09:24
Президент распорядился изменить расчет кадастровой стоимости недвижимости
Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие изменение методики расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости.
19.03.2018, 09:19
Путин победил на выборах в Карелии при явке 57,2% 6
В Карелии на выборах президента проголосовало 57,2%% избирателей.
19.03.2018, 09:12
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник 19 марта.
19.03.2018, 07:55
276 километров дорог будут отремонтированы в Карелии в этом году 2
В этом году в Карелии и Мурманской области отремонтируют в общей сложности почти 350 км федеральных дорог.
19.03.2018, 07:25
ВИДЕО: Ребенок выбежал под колеса автомобиля в Петрозаводске
В карельской столице маленький пешеход бросился под колеса двигавшейся по трассе машины.
19.03.2018, 07:15
Прогноз погоды на понедельник
19.03.2018, 07:05
Жительница Петрозаводска ушла с вечеринки с чужим смартфоном 1
Петрозаводчанку подозревают в краже телефона, произошедшей во время застолья.
19.03.2018, 06:40
Эксперты и политологи обменялись мнениями о ходе голосования в Карелии 2
В Информационно-ситуационном центре ЦИК Карелии участники дискуссии - доверенные лица кандидатов в президенты, эксперты, политологи - оценили проведение избирательной кампании в республике.
19.03.2018, 00:32
Путин лидирует на выборах в Карелии с 72% голосов 12
Избирком Карелии обработал 377 из 470 протоколов избирательных комиссий.
19.03.2018, 00:17
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14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
13.03.2018, 12:46
ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске
14.03.2018, 07:15
В Петрозаводске битвой салютов, кашей и морсом заманивают 18 марта на митинг-концерт

Аналитика

18.03.2018 16:39
Политкухня
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 5
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
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Чтиво

Сегодня 13:09
Без политики
Белорусская офтальмология дает фору Карелии
Наш соотечественник предприниматель из Литвы Олег Ковригин, который приехал в Карелию с желанием создать в нашей республике лучшую офтальмологию в России, пригласил журналистов трех ведущих карельских изданий в Белоруссию, чтобы показать, как там работают построенные им офтальмологические центры.
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
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Медиа

Битва салютов в Петрозаводске
Сегодня 10:22
Митинг-концерт с участием Стаса Костюшкина в Петрозаводске
Сегодня 10:21
Битва салютов митинг-концерт в Петрозаводске после выборов президента
Сегодня 10:15
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