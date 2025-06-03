Инвесторам в Карелии компенсируют до 25 процентов за снос насаждений при подготовке промышленных участков

На заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты приняли поправки в региональный закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности.

Депутаты Заксобрания приняли закон, который предусматривает компенсацию инвесторам до 25% затрат на снос (обрезку) зеленых насаждений при подготовке земельных участков под промышленные объекты. Ранее с этой инициативой, которая призвана повысить инвестиционную привлекательность Карелии, выступил глава республики Артур Парфенчиков.

Напомним, речь идет не о парках или скверах и даже не о городских лесах, а только о тех участках, которые по генплану предполагают строительство промышленных объектов. На некоторых из них даже нет леса как такового, а есть лишь настоящие заросли. При этом на сегодняшний день расходы инвесторов на приведение таких земель в готовность к строительству могут достигать десятков миллионов рублей. Это зачастую тормозит запуск проектов.

Об этом в интервью «Столице на Онего» недавно рассказывал вице-премьер по вопросам экономики Олег Ермолаев. Он приводил несколько примеров компаний, которые готовы развивать производство, но из-за высоких сумму компенсаций заморозили проекты.

Добавим, что в Карелии насчитывается 70 таких участков, 59 из которых запланированы под промышленные объекты. Новая мера призвана ускорить их освоение и повысить привлекательность региона для инвесторов.

Кроме того, уточнена дифференциация минимального объема капитальных вложений для получения господдержки: для проектов в сфере мебельного производства и организации выставок и конференций порог снижен до 50 млн рублей; для сферы добычи и переработки полезных ископаемых минимальный объем инвестиций установлен на уровне 100 млн рублей.