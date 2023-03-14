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В Петрозаводске появятся волейбольный центр и лесной каток

Новости. Общество
17:05, 15 Марта 2023
фото: © Николай Галкин/ТАСС

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Инвесторы активно вкладываются в реализацию проектов по созданию спортивных объектов в Карелии.

За последние годы активный интерес жителей региона к массовому спорту растет благодаря тому, что развивается инфраструктура, строятся спортивные сооружения, в том числе за счет частных инвесторов. Для реализации проектов в  этой сфере инвесторы в республике активно пользуются мерами государственной поддержки инвестиционной деятельности, рассказали в Минэке Карелии.

Так, в ближайшее время планируется строительство волейбольного центра в Петрозаводске. В 2022 году инвестор ООО «Стройэнергомонтаж» воспользовался возможностью заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов по распоряжению главы республики.

Сегодня в Карелии уже создан и успешно функционирует центр активного отдыха для всей семьи и первый горнолыжный курорт «Ялгора». Предприниматель планирует расширение, в котором возникла необходимость в связи со спросом у туристов, спортсменов и любителей горнолыжного спорта. За последнее время рост посещения вырос более чем в два раза — теперь это 25000 спортсменов, туристов за зимний сезон.  В настоящее время подписано трехстороннее соглашение между правительством республики, ПАО Сбербанк и ООО «ЭВЕРЕСТ» о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству нового склона на всесезонном курорте Ялгора. Такое соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество, которое направлено на социально-экономическое развитие региона и региональной ESG-практики, включая популяризацию внутреннего туризма и поддержку локального предпринимательства.

Кроме того, в Петрозаводске планируется реализация инвестиционного проекта «Центр спорта и отдыха „Фонтаны“, основной целью которого является создание туристского объекта, способствующего знакомству с природой республики и ведению здорового образа жизни за счёт вело-пешеходных прогулок. Здесь же рассчитывают реализовать различные виды спортивных, туристских услуг на основе сочетания природных достоинств территории и объектов.

ООО „Торговая компания ‚Онего‘ планирует создание природно-познавательной тропы, площадки для сдачи ГТО, веревочного парка и лесного катка, которые станут дополнением к уже существующей лыжной трассе ‚Фонтаны‘. Инвестор также в 2022 году воспользовался возможностью заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов по распоряжению главы республики.

Региональный Минэк приглашает инвесторов ознакомиться с предоставляемыми мерами поддержки на Инвестиционном портале Республики Карелия https://kareliainvest.ru/

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