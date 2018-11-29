Инвесторы поддержат совместные стартапы молодых бизнесменов из Карелии и Финляндии

Международный предпринимательский проект "BUSY - Business for Youngsters" ("Бизнес для молодёжи") получил поддержку в рамках программы международного сотрудничества "Карелия", который финансируется за счет бюджетов России и стран Евросоюза.

"В ходе проекта молодые люди из Карелии смогут создавать совместные стартапы с бизнесменами Финляндии и получать инвестиции: от российских и от финских партнеров", – рассказали в Карельском региональном центре молодежи.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".