11:30, 29 Ноября 2018
Инвесторы поддержат совместные стартапы молодых бизнесменов из Карелии и Финляндии
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Международный предпринимательский проект "BUSY - Business for Youngsters" ("Бизнес для молодёжи") получил поддержку в рамках программы международного сотрудничества "Карелия", который финансируется за счет бюджетов России и стран Евросоюза.
"В ходе проекта молодые люди из Карелии смогут создавать совместные стартапы с бизнесменами Финляндии и получать инвестиции: от российских и от финских партнеров", – рассказали в Карельском региональном центре молодежи.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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