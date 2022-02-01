Инвесторы высоко оценивают экономический потенциал Карелии

Правительство республики при поддержке Сбера провело инвестиционный форум, участники которого обсудили вопросы развития экономического потенциала региона.

Эксперты считают инвестиционный климат региона благоприятным. Его формирует система льготных программ, которые реализует правительство Карелии. В частности, уменьшение налога на прибыль, субсидии из бюджета региона до 20% от общего объёма затрат на реализацию инвестиционного проекта. Кроме этого бизнес может рассчитывать на льготы по аренде и выкупу земельных участков.

Среди наиболее привлекательных направлений, которые сейчас активно развиваются в республике, – туризм, деревообработка, горнодобывающая промышленность, рыбопромышленный комплекс. Особый интерес представляет развитие Арктической зоны, где на федеральном уровне для бизнеса созданы благоприятные экономические условия.

«Считаем необходимым продолжить практику проведения таких совместных встреч с бизнесом. У нас со Сбербанком общая задача - оказать помощь и поддержать предпринимателей, готовых реализовывать новые проекты, создавать рабочие места. Благодарим нашего партнёра за возможность такого диалога с предпринимателями», — отметила заместитель министра экономического развития РК Наталья Савенкова.

«Мы поддерживаем политику правительства Республики Карелия в развитии экономического потенциала региона и выступаем одним из финансовых операторов позитивных перемен. В прошлом году банк принял положительные решения по инвестиционным проектам на 8 млрд рублей, и в 2022 году мы будем продолжать поддержку бизнеса в части модернизации производственных мощностей, запуска новых экологичных проектов и других направлений. Системная работа всех заинтересованных сторон позволит развить экономический потенциал региона, раскрыть его возможности не только для жителей республики, но и для гостей и инвесторов из других регионов и стран», — прокоментировал управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк