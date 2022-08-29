«Инженер Л. Г. Смирнов» с составом на время остановит движение по трассе в Карелию

На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 9 сентября с 10.00 до 10.45 будет перекрыто движение транспорта на трассе «Кола» в Ленинградской области.

«В период с 10.00 до 10.45 для прохода вниз по реке состава судов «Инженер Л. Г. Смирнов» + «ВЭШ — 12029» + «А.Лагутин» с максимальным высотным габаритом 23 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.