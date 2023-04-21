Инженер поддался искушению заработать на подготовке домов к зиме в райцентре Карелии

Сотрудника теплоснабжающей компании в Пряже обвинили в коммерческом подкупе, дело ушло в суд, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники регионального Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего ведущего инженера в филиале теплоснабжающей организации.



По версии следствия, с 2021 по 2022 год инженер проверял многоквартирные дома в Пряже на готовность к отопительному сезону.



Как считают следователи директора местной управляющей компании и муниципального предприятия передали ему 40 тысяч рублей за оформление фиктивных документов.



При этом в домах не провели необходимые промывку и опрессовку систем отопления. Это выяснили сотрудники МВД Карелии.



На предварительном следствии злоумышленник от показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.



Несмотря на это, его вина подтверждается показаниями свидетелей, оперативными материалами, протоколами выемок и осмотров.



Уголовное дело направили в суд, сообщили в республиканском Следкоме.