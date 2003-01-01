Суд вынес приговор главному инженеру управляющей компании, по вине которого пострадал ребенок

«Столица на Онего» пообщалась с врачом-эндокринологом об одном из самых серьёзных заболеваний.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 125 000 рублей и обязательных работ сроком 240 часов. Добавим, что до вынесения приговора мужчина возместил потерпевшей моральный вред в размере 500 000 рублей.

— Установлено, что главный инженер управляющей компании, отвечающей за обслуживание общего имущества многоквартирного дома в поселке Матросы, не принял меры и не организовал работы по восстановлению металлических перил лестничного марша одного из подъездов. В результате в марте 2024 года пятилетний ребенок упал с лестницы, ударившись головой о бетонный пол. Он получил травму, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью.

Инцидент произошел в марте прошлого года. Пятилетний ребенок упал с лестницы в многоквартирном доме в поселеке Матросы. Уголовное дело было возбуждено в отношении главного инженера управляющей компании. Его обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Фотограф из Карелии Арина Степенная переехала в Москву и сняла на прощание северное сияние

С подрядчиком, который выиграл конкурс на строительствл ФОКа в Олонце, разорвали контракт

Средний размер платежа по ипотеке в Карелии в 2025 году достиг 68,5 тысяч рублей

Ход строительства центра с детским садом и абулаторией в Приладожье оценили в Госжилнадзоре Карелии

В Госдуме объяснили крупнейший за 9 лет осенний призыв в армию

В Карелии выполнили запланированные на этот год объемы лесовосстановления

Спортсменка из Петрозаводска завоевала бронзу на первенстве России по биатлону в Пермском крае

В правительстве Карелии создана рабочая группа для контроля за вывозом мусора в гостевых домов

В Петрозаводске 1 октября пенсионеры могут ездить на троллейбусах и автобусах бесплатно

В Карелии назвали итоговое количество лесных пожаров в этом году

