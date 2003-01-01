Суд вынес приговор главному инженеру управляющей компании, по вине которого пострадал ребенок

.Инженера карельской управляющей компании обвинили в оказании небезопасных услуг.
Инцидент произошел в марте прошлого года. Пятилетний ребенок упал с лестницы в многоквартирном доме в поселеке Матросы. Уголовное дело было возбуждено в отношении главного инженера управляющей компании. Его обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
— Установлено, что главный инженер управляющей компании, отвечающей за обслуживание общего имущества многоквартирного дома в поселке Матросы, не принял меры и не организовал работы по восстановлению металлических перил лестничного марша одного из подъездов. В результате в марте 2024 года пятилетний ребенок упал с лестницы, ударившись головой о бетонный пол. Он получил травму, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 125 000 рублей и обязательных работ сроком 240 часов. Добавим, что до вынесения приговора мужчина возместил потерпевшей моральный вред в размере 500 000 рублей.
Приговор суда вступил в законную силу.