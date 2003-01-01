Инженеры из ПетрГУ разработали систему отслеживания сбоев промышленного оборудования

Карельские учёные представили импортозамещающую систему диагностики неисправностей используемых на производстве устройств.
Сотрудники Инжинирингового центра ПетрГУ разработали импортозамещающую систему отслеживания неисправностей промышленного оборудования, сообщили в пресс-офисе проекта «Инжиниринг и инновации в России».
— Система представляет собой программно-аппаратный комплекс с набором функционала, покрывающего основные аспекты мониторинга критических узлов производственного оборудования. Система построена на базе устройств собственной разработки для сбора данных, а также уникальных алгоритмах и специализированном программном обеспечении для пост- и предиктивного анализа состояния оборудования, — рассказал директор Инжинирингового центра вуза Алексей Штыков.
По словам учёных, изобретение отличается простотой внедрения в процессы предприятий и позволяет снижать затраты на техобслуживание, продлевая срок эксплуатации оборудования.
Инновационная разработка может найти применение в области машиностроения, горнопромышленного и лесного комплексов, химической индустрии и целлюлозно-бумажных комбинатах.