Инженеры стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в Карелии

Инженеры возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов в Карелии по итогам первых десяти месяцев 2025 года. Средний размер зарплатных предложений для них составил 82 573 рубля в месяц.
Наибольший рост предлагаемых зарплат в офисном сегменте по России за десять месяцев 2025 года наблюдается у группы IT-специалистов и инженеров — зарплатные предложения для каждой из этих групп выросли в среднем на 17% за год.
— В IT-сфере рост связан с масштабной цифровой трансформацией и внедрением решений на основе искусственного интеллекта, из-за чего компании конкурируют за программистов и аналитиков данных. Инженеры востребованы на фоне модернизации и автоматизации производств, развития строительной инфраструктуры и перехода предприятий на «умные» технологии, — комментирует Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» Авито Работы.
На втором месте по уровню доходов расположились специалисты по охране труда, которым работодатели предлагали в среднем 67 145 рублей в месяц. Замыкают тройку лидеров менеджеры с зарплатными предложениями порядка 60 656 рублей в месяц.
При расчете средних зарплат учитывались вакансии для начинающих специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. В рейтинг не вошли профессии, чей доход в значительной степени зависит от бонусов и комиссий (менеджеры по продажам, риелторы и др.).
Напомним, ранее названы самые востребованные профессии в Карелии.