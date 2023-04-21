Иобретение молодого ученого из Карелии спасет храмы и часовни из дерева

О создании устройства, которое будет заранее сигнализировать о порче древесины, рассказал в соцсети глава Карелии.

«Карельские изобретатели продолжают приятно удивлять» — написал губернатор и представил героя рубрики ученые по выходным Тиммо Гаврилова.



По словам главы Карелии, вместе с учеными Петрозаводского университета Тиммо создал умное устройство, которое вовремя предупредит о начале разрушения древесины.





Сохранять деревянные постройки — исторические (церкви, дома, часовни) и современные — теперь будет гораздо проще, отметил руководитель региона.



Артур Парфенчиков рассказал и о том, как работает устройство.

Прибор невелик, снабжен сенсорами и готов работать 24 часа в сутки. Датчики устанавливают на деревянной конструкции и включают. Каждые пять секунд они передают данные на устройство, которое подключено к интернету — планшет, телефон, телевизор.



Учет данных ведет программа, из ключевых показателей — содержание углекислого газа у поверхности древесины и влажность самой древесины, подчеркнул глава республики.

Если параметры показателей превышают норму — значит, гниение началось. Дальше надо действовать, отметил глава Карелии. Например, изменить температуру и влажность окружающего воздуха, при которых не будут развиваться грибы, губительно действующие на древесину.

«Похожие приборы уже изобретали, но только похожие! Разработка карельских ученых ценна тем, что позволяет увидеть очаг разрушения на самых ранних стадиях, а это несомненный и достойный вклад в науку. Браво!» — добавил губернатор.