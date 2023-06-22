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Иосиф Пригожин рассказал о реакции на мемы о сходстве с основателем ЧВК «Вагнер»

Новости. Общество
20:30, 25 Июня 2023
фото: © Сергей Карпухин / ТАСС

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По мнению продюсера Иосифа Пригожина, мемы помогают людям справиться со стрессом, пишет РБК.

Мемы помогают людям справиться со стрессом, заявил «продюсер Иосиф Пригожин.

«Без юмора жить невозможно. Если не смотреть на какие-то вещи хотя бы через окошко юмора, то можно свихнуться окончательно и бесповоротно. Наверное, юмор и мемы помогали ослабить эту напряженность, в которой находились все», — ответил он на вопрос про мемы, где продюсера путают с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, пишет РБК. 

Продюсер отметил, что такие шутки не показались ему смешными.

«Мне было не смешно. Это даже не смех сквозь слезы. Это было большое беспокойство вчера. И то, что я в этой ситуации был как бы закольцован, я даже не знаю, как реагировать», — сказал он.

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