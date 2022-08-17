890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Кандидат в губернаторы Карелии выбыл из предвыборной кампании
23.08.2022 12:10
Сколько стоит собрать первоклассника в школу: личный опыт
23.08.2022 14:38
Следком Карелии заинтересовался гибелью рыбака в Медвежьегорском районе
23.08.2022 12:15

Ипотека: Успеть за 5,7%

Новости. Общество
00:01, 24 Августа 2022

Новости партнеров

Ставки на ипотечные кредиты сейчас высокие, и решиться на покупку квартиры в ипотеку не так просто.

За разъяснениями мы обратились к специалистам компании Баренц Групп. И оказалось, что решение есть. Сейчас существует уникальная возможность приобрести квартиру в ипотеку с очень низкой ставкой — от 5,7%. Данная ставка будет доступна только до конца 2022 года.

Ставка 5,7% работает по программе «Семейная ипотека» и ей можно воспользоваться при покупке квартиры в новостройках: Жилой комплекс «Онегин» и Жилой квартал «Talojarvi» город у воды.

— Кто может оформить «Семейную ипотеку» по ставке от 5,7%?

• Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети, могут рассчитывать на получение ипотеки по льготной ставке от 5,7%;

• Семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью;

Первоначальный взнос по данной программе должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. И в качестве первого взноса можно использовать семейный материнский капитал, который изменился с 1 февраля 2022 года и составляет:

• на 1 ребенка = 524.527,90 рублей;

• на 2 ребенка = 693.144,10 рублей;

• на 3 ребенка = 163.000 рублей, и дополнительно можно погасить ипотеку на сумму = 450.000 рублей.

Ипотечный кредит по льготной ставке можно получить на срок до 30 лет. А максимальная сумма кредита по семейной льготной ипотеке составляет до 6 млн руб.

Подать заявку для получения положительного решения и просчитать низкие ежемесячные платежи по программе «Семейная ипотека», возможно через ипотечного брокера компании «Баренц Групп».

Подробную информацию по данной программе вы можете получить у специалистов «Баренц Групп» по телефону 331-331

Выбрать квартиру по льготной ипотеке можно на сайте barenz.group

* Условия кредитования

  • Жилое помещение, приобретаемое с использованием кредитных средств Банка, должно быть оформлено в собственность заемщика / общую долевую собственность супругов и его / их детей (по желанию);
  • Клиенты, не получающие заработную плату на счет, открытый в Сбербанке, при оформлении заявки на кредит должны предоставить документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика/поручителя;
  • В течение 6 месяцев с даты выдачи кредита необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту.

Требуемые документы

Помимо необходимого пакета документов для получения кредита по программе «Приобретение готового жилья» или «Приобретение строящегося жилья» дополнительно предоставляются:

  • Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
  • Документ (справка, уведомление и т. п.) из территориального органа Пенсионного фонда РФ об остатке средств материнского капитала*.

*Может быть предоставлен в течение 90 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита вместе с документами по кредитуемому объекту недвижимости. Действителен для предоставления в Банк в течение 30 календарных дней с даты выдачи.

«Приобретение готового жилья»

«Приобретение строящегося жилья»

Страхование

  • Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.
  • Оформить полис можно за несколько минут на сайте ДомКлик, на сайте страховых компаний — ООО СК «Сбербанк Страхование» и ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», либо в любом отделении Сбербанка.

 Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9
ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»
Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А
ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042

Проектные декларации на сайте Barenz.group

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.08.2022, 08:05
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
21.08.2022, 08:13
Жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло на трассе «Вологда-Медвежьегорск» (ФОТО и ВИДЕО)
18.08.2022, 06:40
Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии
19.08.2022, 18:00
Гость Карелии попросил сотрудника ГИБДД за 100 тысяч рублей закрыть глаза на нарушение ПДД
17.08.2022, 09:02
Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса
19.08.2022, 17:40
На федеральной трассе «Кола» полностью перекроют движение

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.