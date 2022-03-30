Ипотека: Успеть за 5,7%

Ставки на ипотечные кредиты сейчас высокие, и решиться на покупку квартиры в ипотеку не так просто.

За разъяснениями мы обратились к специалистам компании Баренц Групп. И оказалось, что решение есть. Сейчас существует уникальная возможность приобрести квартиру в ипотеку с очень низкой ставкой — от 5,7%. Данная ставка будет доступна только до конца 2022 года.

Ставка 5,7% работает по программе «Семейная ипотека» и ей можно воспользоваться при покупке квартиры в новостройках: Жилой комплекс «Онегин» и Жилой квартал «Talojarvi» город у воды.

— Кто может оформить «Семейную ипотеку» по ставке от 5,7%?

• Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети, могут рассчитывать на получение ипотеки по льготной ставке от 5,7%;

• Семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью;

Первоначальный взнос по данной программе должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. И в качестве первого взноса можно использовать семейный материнский капитал, который изменился с 1 февраля 2022 года и составляет:

• на 1 ребенка = 524.527,90 рублей;

• на 2 ребенка = 693.144,10 рублей;

• на 3 ребенка = 163.000 рублей, и дополнительно можно погасить ипотеку на сумму = 450.000 рублей.

Ипотечный кредит по льготной ставке можно получить на срок до 30 лет. А максимальная сумма кредита по семейной льготной ипотеке составляет до 6 млн руб.

Подать заявку для получения положительного решения и просчитать низкие ежемесячные платежи по программе «Семейная ипотека», возможно через ипотечного брокера компании «Баренц Групп».

Подробную информацию по данной программе вы можете получить у специалистов «Баренц Групп» по телефону 331-331

Выбрать квартиру по льготной ипотеке можно на сайте barenz.group

* Условия кредитования

Жилое помещение, приобретаемое с использованием кредитных средств Банка, должно быть оформлено в собственность заемщика / общую долевую собственность супругов и его / их детей (по желанию);

Клиенты, не получающие заработную плату на счет, открытый в Сбербанке, при оформлении заявки на кредит должны предоставить документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика/поручителя;

В течение 6 месяцев с даты выдачи кредита необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту.

Требуемые документы

Помимо необходимого пакета документов для получения кредита по программе «Приобретение готового жилья» или «Приобретение строящегося жилья» дополнительно предоставляются:

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;

Документ (справка, уведомление и т. п.) из территориального органа Пенсионного фонда РФ об остатке средств материнского капитала*.

*Может быть предоставлен в течение 90 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита вместе с документами по кредитуемому объекту недвижимости. Действителен для предоставления в Банк в течение 30 календарных дней с даты выдачи.

«Приобретение готового жилья»

«Приобретение строящегося жилья»

Страхование

Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.

Оформить полис можно за несколько минут на сайте ДомКлик, на сайте страховых компаний — ООО СК «Сбербанк Страхование» и ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», либо в любом отделении Сбербанка.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»

Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9

ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»

Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А

ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042

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