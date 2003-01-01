Ирина Добродей сменила Алексея Макарова в должности гендиректора информагентства «Республика Карелия»

Сегодня, 21 октября, в руководстве крупнейшего информационного холдинга в Карелии произошла важная кадровая перестановка.

Алексей Макаров, который возглавлял информагенство «Республика Карелия» с 2017 года, покинул должность гендиректора. Его кресло заняла теперь уже экс-главный редактор сайта «Республика» Ирина Добродей.

Алексей Макаров не стал отвечать на вопрос «Столицы на Онего», по своей ли инициативе он ушел с этой должности. Однако сказал, что в настоящий момент активно ищет работу — журналистом или редактором. При этом уходить на пенсию он не планирует, тем более ему сейчас 59 лет.

Ирина Добродей рассказала нам, что для нее назначение оказалось неожиданным. Она недавно вернулась из декрета и не ожидала такого предложения так быстро. Однако для нее очень важно и ценно, что именно ей доверили возглавить большой коллектив.

— Задача у меня понятная — чтобы информагентство имело хорошую репутацию, а наши зрители и читатели были с нами, а не плевали в нас. Очень важно, что буду работать с теми людьми, с кем работаю давно и кого хорошо знаю. Для меня это серьезный вызов и я надеюсь, что оправдаю доверие, — прокомментировали Ирина Добродей. На должность главного редактора сайта «Республика» после ухода Ирины Добродей назначен Даниил Рыжихин, который ранее трудился корреспондентом.

Ирина Добродей окончила в 2007 году ПетрГУ по специальности «Филология», потом преподавала в КГПУ. Работала на сайте «Республика» сначала журналистом, а с 2015 года редактором.

Добавим, что в информационный холдинг входят сайт «Республика», телекомпания «Сампо ТВ 360», газеты «Карелия», «Мой Петрозаводск», «Моя газета+», радио «Ретро ФМ». Учредитель «Республики» — администрация главы Карелии. Финансирование — бюджет Карелии.

