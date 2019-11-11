Ирина Хакамада назвала рецепт от осенней хандры

Писательница рассказала, как взбодрить себя с помощью простых средств.

В своей социальной сети Ирина Хакамада ведет рубрику ответов на вопросы, где делится своими размышлениями и опытом с подписчиками, пишет "Узнай все".



В прошлом году Ирина посоветовала своим подписчикам принимать ванны с горчичным порошком.



"Когда нет солнца бывает пониженное давление, постоянно хочется спать. Надо принимать ванну с горчицей. Берете пакет – бабах в ванну! Ложитесь в воду, потом выскакиваете – и будто солнце на вас сутки светило", – говорила прошлой осенью Хакамада.

В этот раз Ирина рассказала о пользе цитрусовых.

"Очень сильно помогает, если взять лимонный сок и натереть виски. Или взять мало апельсиновое или лимонное и периодически нюхать его. Еще можно в ванну добавлять масло цитрусовых. В общем, все тонизирующее. Также с утра можно выпить японского чая Матча – это тоже должно взбодрить", – рассказала Ирина.