Глава Петрозаводска Ирина Мирошник на минувшей неделе дала прогноз на исход матча между Россией и Хорватией на ЧМ-2018, но немного ошиблась.

Встреча российских футболистов со сборной Хорватии завершится победой хозяев Чемпионата мира, предположила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

"Я футбол не смотрю, но, конечно же, слежу за событиями, - сказала Мирошник. – И конечно, очень радуюсь из патриотических чувств за такие успехи нашей команды. Четвертьфинал – это для нас уникальное событие и очень радостное для всех. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Поэтому, конечно, хочется, чтобы и дальше мы так же триумфально в полуфинал прошли".

На вопрос, как закончится матч между российскими и хорватскими футболистами, Ирина Мирошник сказала: "Счет будет 2:3 в нашу пользу".

Напомним, 7 июля сборная Хорватии обыграла Россию 2:2 (4:3 по пенальти) и вышла в полуфинал чемпионата мира. Несмотря на проигрыш, наши футболисты показали силу духа и запредельную самоотдачу.