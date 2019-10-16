Ирина Мирошник оценила новую парковку у Республиканской больницы

Глава Петрозаводска провела выездное совещание у Республиканской больницы, где завершился второй этап по обустройству парковки.

Новая парковка на 85 мест появилась у здания больницы со стороны Лососинского шоссе. Работы по обустройству территории прошли в два этапа. В прошлом году площадка, на которой восстановили дорожную одежду, стала доступной для 50 машин. В 2019 году заасфальтированная парковка была расширена до 85 мест. На сегодняшний день общая площадь площадки для остановки и стоянки автомобилей у больницы составляет 3200 кв.м. На обустройство парковки ушло более 6 млн рублей.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник осмотрела сегодня новую парковку, которую она назвала совместным проектом с Республиканской больницей.

"Достойных условий для посетителей больницы, которые навещают своих родных и близких, не было. Машины ставили на пешеходной дорожке и газонах в грязи. Руководство больницы обратилось к нам с просьбой навести здесь порядок. Сегодня мы видим, что приезжающим в Республиканскую больницу комфортно и удобно. В следующем году, с наступлением благоприятных погодных условий, здесь будет нанесена разметка. А территорию парковку мы уже внесли в контракт по уборке города. Поэтому все необходимые меры по содержанию площадки в дальнейшем будут обеспечены", - рассказала Ирина Мирошник.

В ходе совещания глава города обсудила с руководством Республиканской больницы дальнейшие перспективы развития территории около больницы. Главный врач учреждения Тамази Карапетян, поблагодаривший Ирину Мирошник за новую парковку, предложил привести в порядок существующую пешеходную дорожку и создать сеть дорожек, которые бы связали учреждения в больничном городке.

"В рамках Федеральной целевой программы к 100-летию образования республики в следующем году планируется восстановление блоков А и Б на Лесном, 40. Нужно продумать пешеходные дорожки, которые будут доступны и для людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас получается целый больничный городок: Лесной, 40, Перинатальный центр, Детская республиканская больница и наша больница. Это доступная среда для жителей города", - уверен Главный врач Республиканской больницы.

Ирина Мирошник отметила, что новая парковка у Республиканской больницы станет началом развития инфраструктуры в больничном городке.