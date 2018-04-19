Ирина Мирошник предъявила претензии перевозчикам за грязные автобусы

Глава Петрозаводска высказала претензии к транспортному обслуживанию населения и указала на необходимость немедленного устранения нареканий, сообщили в администрации города.

Ирина Мирошник провела рабочую встречу с представителями транспортных компаний, работающих на городских маршрутах.

Глава города отметила, что часто встают вопросы некачественного транспортного обслуживания. Особенно это актуально в отдаленных районах карельской столицы.

Ежедневно петрозаводчане высказывают недовольство работой автобусов по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы. Больше всего нареканий вызывает работа маршрутов №№25, 5, 8.

Главные претензии администрации и горожан: неопрятные автобусы изнутри и снаружи, нарушение интервалов движения, некорректное поведение и грубость водителей, как в пути, так и на конечных станциях. По всем выявленным фактам проведены проверки, водители наказаны за нарушения.

"Нам необходимо, чтобы перевозки были стабильными, регулярными и удовлетворительными", - сказала Ирина Мирошник.

По словам представителей транспортных компаний, автобусы моют раз в три дня. Ирина Мирошник поручила усилить эту работу в весенний период и уменьшить интервалы между уборками. Представители фирм-перевозчиков сообщили о запланированном на 21 апреля субботнике на территории парка и конечных. Уже проведена работа по замене 250 испорченных сидений в автобусах, которым всего год.

Кроме того, Глава Петрозаводска поручила подготовить предложения по дальнейшим работам по благоустройству конечных остановок. Этот вопрос находится на постоянном контроле комитета ЖКХ администрации.