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Новости. Общество
08:05, 19 Апреля 2018

Ирина Мирошник предъявила претензии перевозчикам за грязные автобусы

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Глава Петрозаводска высказала претензии к транспортному обслуживанию населения и указала на необходимость немедленного устранения нареканий, сообщили в администрации города.

Ирина Мирошник провела рабочую встречу с представителями транспортных компаний, работающих на городских маршрутах.
Глава города отметила, что часто встают вопросы некачественного транспортного обслуживания. Особенно это актуально в отдаленных районах карельской столицы.

Ежедневно петрозаводчане высказывают недовольство работой автобусов по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы. Больше всего нареканий вызывает работа маршрутов №№25, 5, 8.

Главные претензии администрации и горожан: неопрятные автобусы изнутри и снаружи, нарушение интервалов движения, некорректное поведение и грубость водителей, как в пути, так и на конечных станциях. По всем выявленным фактам проведены проверки, водители наказаны за нарушения.

"Нам необходимо, чтобы перевозки были стабильными, регулярными и удовлетворительными", - сказала Ирина Мирошник.

По словам представителей транспортных компаний, автобусы моют раз в три дня. Ирина Мирошник поручила усилить эту работу в весенний период и уменьшить интервалы между уборками. Представители фирм-перевозчиков сообщили о запланированном на 21 апреля субботнике на территории парка и конечных. Уже проведена работа по замене 250 испорченных сидений в автобусах, которым всего год.

Кроме того, Глава Петрозаводска поручила подготовить предложения по дальнейшим работам по благоустройству конечных остановок. Этот вопрос находится на постоянном контроле комитета ЖКХ администрации.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-04-19 11:31:49
На улицах пыль столбом, из-за деятельности, точнее бездействия мэрии, через нее машина пачкается за день-два. А виноваты водители, которые моют машины редко.
Не, на физическом факультете с логикой всегда хорошо было. Это ее явно в чиновничих кабинетах кто-то укусил.
antipasta
2018-04-19 10:27:39
Яков Главе некогда....он пилит ....бюджет.
Яков
2018-04-19 09:56:14
Господи! Ещё и фото подобрали "смеющееся"!? Ну "Столица",умеете "дурочек показать во всей красе"(простите ),весь город уже смеётся и плюётся от её "руководства",кругом пыль, грязь, смет не убранный, а в автобусах во многих салоны не убраны и бардак ,а как они возят людей в трав-пунктах можно спросить...
Когда же ,наконец, Глава Карелии примет кардинальные меры?
David
2018-04-19 10:32:42
Яков, Вы реально верите, что учитель информатики , что-то решает? :)
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