Ирина Мирошник рассказала, как относится к повышению пенсионного возраста

Глава Петрозаводска в целом положительно относится к повышению пенсионного возраста в России.

Напомним, 14 июня, правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Вместе с тем, в Интернете продолжается сбор подписей под петицией против этой меры. Согласно последним данным ее подписали более 1,8 млн человек.

На сегодняшней встрече с мэром журналисты поинтересовались у Ирины Мирошник, как сама она относится к повышению пенсионного возраста.

Глава города на это сообщила, что инициатива правительства не была для нее неожиданной.

"Дети у меня родились в 1990 году, и тогда уже была очевидна демографическая яма, - сказала она. - И тогда уже говорили о том, что когда наше поколение, (люди) моего возраста, достигнет пенсионного возраста, то количество работающих будет на 10% меньше, чем пенсионеров". Это означало бы, отметила Мирошник, что пенсии были бы еще более низкими, чем те, что выплачиваются сейчас.

"Я уже тогда понимала, что будут какие-то в связи с этим изменения, чтобы пенсионное обеспечение было более достойным. Поэтому это (инициатива повысить пенсионный возраст) не было для меня какой-то неожиданностью", - сказала градоначальница.

При этом Ирина Мирошник отметила, что "эти меры должны параллельно сопровождаться усилением качества услуг здравоохранения, развития экономики", тогда "это не будет такой проблемой" и "продолжительность жизни будет увеличиваться".

На вопрос, созданы ли уже сейчас в стране такие условия, которые объективно позволяют повысить пенсионный возраст, она сообщила:

"Объективно время изменилось, если сравнивать предыдущие поколения. Раньше, когда отмечали юбилей 50 лет, то (казалось, что) это уже старость глубокая, предел и окончание всех надежд и чаяний. В советские годы это так выглядело. Даже люди по-другому выглядели. Легкая промышленность не так развита была, косметология не так была развита. А сейчас люди за 50 еще активны, деятельны и вполне трудоспособны, могут приносить помощь государству. И сама жизнь меняется".

"Я полагаю, что анализ всех составляющих, пропорции работающих и неработающих, состояние экономики и состояние всех остальных факторов - по продолжительности жизни, состоянию качества медицинских услуг – все это направлено на то, чтобы пенсионеры получали более достойную пенсию. Я в это верю", - заключила Ирина Мирошник.