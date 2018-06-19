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Новости. Экономика
12:53, 19 Июня 2018

Ирина Мирошник рассказала, как относится к повышению пенсионного возраста

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Глава Петрозаводска в целом положительно относится к повышению пенсионного возраста в России.

Напомним, 14 июня, правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Вместе с тем, в Интернете продолжается сбор подписей под петицией против этой меры. Согласно последним данным ее подписали более 1,8 млн человек.

На сегодняшней встрече с мэром журналисты поинтересовались у Ирины Мирошник, как сама она относится к повышению пенсионного возраста.

Глава города на это сообщила, что инициатива правительства не была для нее неожиданной.

"Дети у меня родились в 1990 году, и тогда уже была очевидна демографическая яма, - сказала она. - И тогда уже говорили о том, что когда наше поколение, (люди) моего возраста, достигнет пенсионного возраста, то количество работающих будет на 10% меньше, чем пенсионеров". Это означало бы, отметила Мирошник, что пенсии были бы еще более низкими, чем те, что выплачиваются сейчас.

"Я уже тогда понимала, что будут какие-то в связи с этим изменения, чтобы пенсионное обеспечение было более достойным. Поэтому это (инициатива повысить пенсионный возраст) не было для меня какой-то неожиданностью", - сказала градоначальница.

При этом Ирина Мирошник отметила, что "эти меры должны параллельно сопровождаться усилением качества услуг здравоохранения, развития экономики", тогда "это не будет такой проблемой" и "продолжительность жизни будет увеличиваться".

На вопрос, созданы ли уже сейчас в стране такие условия, которые объективно позволяют повысить пенсионный возраст, она сообщила:   

"Объективно время изменилось, если сравнивать предыдущие поколения. Раньше, когда отмечали юбилей 50 лет, то (казалось, что) это уже старость глубокая, предел и окончание всех надежд и чаяний. В советские годы это так выглядело. Даже люди по-другому выглядели. Легкая промышленность не так развита была, косметология не так была развита. А сейчас люди за 50 еще активны, деятельны и вполне трудоспособны, могут приносить помощь государству. И сама жизнь меняется".  

"Я полагаю, что анализ всех составляющих, пропорции работающих и неработающих, состояние экономики и состояние всех остальных факторов - по продолжительности жизни, состоянию качества медицинских услуг – все это направлено на то, чтобы пенсионеры получали более достойную пенсию. Я в это верю", - заключила Ирина Мирошник.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирюха непутёвый
2018-06-19 13:44:04
Горожанин , верные слова . Что может сказать эта дама . Она не самостоятельна в суждениях . Да и " упиралась" ей эта реформа , с мужем , судьёй . Живет она в другом измерении .
кир
2018-06-19 13:31:28
Во времена Пушкина А.С. стариками считались тридцатилетние.
Горожанин
2018-06-19 13:28:11
Да не спасут нас старики! Ну какие работники в 60 лет! Надо увеличивать объемы производства, заводы строить, повышать производительность труда. Тогда и на пенсии всем денег хватит. Путин, кстати, об этом и говорит - о вхождении в "пятерку" ведущих экономик мира. Не платить пенсию людям после 60 в наших условиях - экономически бессмысленно и бесчеловечно
кир
2018-06-19 13:40:18
Горожанин, почему пенсы сейчас работают на любой работе, куда берут? Пенсия плюс зарплата. Потом будет только зарплата. Меньше пейте водки и не курите, а то много хотите в одни руки, в один рот.
Десятый регион
2018-06-19 13:16:53
Слов нет ,одни маты!
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