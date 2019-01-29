Ирина Сидоркова выступит в испанской Формуле 4

Гонщица из Карелии стала участницей молодежной программы SMP Racing.

Спортсменка из Петрозаводска Ирина Сидоркова, ставшая в прошлом гонку чемпионкой России по кольцевым гонкам на кузовных автомобилях в классе "Национальный юниор", вошла в число участников молодежной программы SMP Racing. Как сообщило издание f1news.ru, девушка выступит в национальном чемпионате Формулы 4 в Испании в составе команды DriveX Team.

"Нам в SMP Racing кажется перспективным, что FIA уделила много внимания проблематике женского автоспорта и создает женскую мировую серию. И нам кажется целесообразным выставить участницу от нашей страны. Поэтому мы приняли решение подготовить спортсменку, которая сможет достойно выступать в этих соревнованиях, – цитирует f1news.ru директора молодежной программы SMP Racing Петра Алешина. – На наш взгляд, на сегодняшний день по возрасту и ряду физических параметров Ирина Сидоркова – наиболее перспективный кандидат. Наша задача максимально подготовить её к формульным гонкам. В прошлом году мы уже начали это делать – Ирина приняла участие в двух этапах SMP F4 NEZ Championship. Формула 4 – совершенно новая для нее серия, требующая абсолютно иной подготовки. Поэтому сейчас мы всесторонне готовим девушку к этим соревнованиям и будем работать с ней в течение всего сезона".

Ирина Сидоркова занималась картингом с 6 лет, сейчас ей 15, и она входит в число тех немногих молодых гонщиц, кому удалось добиться высоких результатов.