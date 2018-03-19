Иркутская область и Карелия показали самую низкую явку в стране на выборах президента

Результаты голосования оказались самыми высокими за время президентских кампаний для Владимира Путина и самыми низкими для Владимира Жириновского.

Также, несмотря на высокую явку в целом по стране, в некоторых регионах она оказалась сравнительно низкой, пишет BFM.ru.

Владимир Путин получил самый высокий результат в истории последних президентских кампаний в России. 18 марта за него проголосовали почти 76,7% избирателей — более 56 миллионов россиян. В 2004-м, когда он был переизбран на второй срок, его поддержал 71% россиян. В 2012 году Путин получил голоса менее 64% избирателей.

Явка по стране составила почти 68%. Это гораздо выше, чем ожидалось.

"Поскольку в целом явка получилась выше, чем ожидала власть, какой-то разбор полетов и наказание виновных не обязательны, хотя возможны, потому что все-таки регионы, насколько я понимаю, не получали задания по процентам за Путина, а задания по явке возникали. Безусловно, лидирующее положение по явке имеют национальные республики, ряд территорий, где всегда достаточно комфортно для власти ходили и голосовали. При этом в 49 регионах — больше чем в половине — явка ниже тех 67%, о которых было официально объявлено, в том числе в большом количестве регионов она ниже 60%: в Москве, Томске, Архангельске, Карелии, меньше всего в Иркутской области — около 55% голосов. Поэтому, по сути, разговоры о явке — это сегодня главный способ подведения итогов для регионов. Были случаи в истории, когда регионам никак не попадало за итоги выборов. Так было на последних думских выборах, когда поменялось руководство администрации президента и какие-то прежние обязательства и угрозы были во многом обнулены. Но, с другой стороны, наверное, администрации будет важно показать, что их пожелания не пустой звук, и по явке к ним следует относиться с вниманием. Но, повторюсь, я думаю, что почти везде все-таки явка оказалась выше, чем можно было бы ожидать и чем ждала власть в последние дни", - сказал президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

На данным на 18:00 мск 18 марта, самые скромные показатели явки показали Иркутская область - 50,19% и Карелия - 51,26%. Чуть активнее были избиратели Забайкальского края (52,38%), Новгородской (52,41%) и Астраханской (52,97%) областей, пишет ТАСС.