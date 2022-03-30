Ирландский производитель упаковки уходит из России и продает заводы

Как сообщает официальный Telegram-канал правительства Ленобласти, компания Smerfit Kappa уведомила региональные власти о решении уйти с российского рынка.

"Речь идет не о закрытии производств, а о продаже активов в России, в том числе предприятий во Всеволожске и Коммунаре. По информации руководства компании, до появления нового собственника заводов, предприятия продолжат работать и выплачивать заработную плату сотрудникам", – цитирует канал вице-губернатора Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрия Ялова.

"Смерфит Каппа Рус" зарегистрировано в Москве в 1997-м. Корпорация представлена в 34 страна где на 350 заводах работает 48 тысяч сотрудников. Оборот в прошлом году 10,1 млрд долларов. Штаб-квартира в Дублине, Ирландия. Заводы в Ленобласти ранее принадлежали шведскому концерну AssiDoman.

Корпорация, по данным на официальном сайте, представлена в 36 странах мира. Рабочими местами обеспечены 48 тысяч человек.

В прошлом году АО "Смерфит Каппа Рус" отчиталась об обороте в 15,5 млрд рублей и чистой прибыли 1,1 млрд рублей.

Промышленные площадки компании работали во Всеволожске и Коммунаре. На них выпускали упаковку из гофрокартона: лотки, короба, пишет 47news.