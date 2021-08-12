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«Иронична, провокативна и аскетична»: В Петрозаводске открывается выставка известных петербургских художников

Новости. Культура
17:40, 17 Августа 2021
фото: © Городской выставочнй зал

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Посетители смогут увидеть живопись, графику и скульптуры Валерия Лукки и Феликса Волосенкова, сообщили в администрации Петрозаводска.

В четверг, 19 августа, в Городском выставочном зале Петрозаводска представят новую экспозицию. Она объединила в себе работы двух известных петербургских художников Валерия Лукки и Феликса Волосенкова.

По словам организаторов, творчество двух авторов — целая эпоха в искусстве Ленинграда и Санкт-Петербурга. В экспозицию вошли произведения живописи, графики и скульптуры, созданные ими в разные годы ХХ — начала ХХI веков. В том числе публике будут представлен ряд работ, переданных художниками в дар Музею изобразительных искусств Республики Карелия.

Сейчас многие их произведения хранятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом. Сами же авторы признаны живыми классиками питерского модернизма и постмодернизма.

«Стилистика Лукки эксцентрична, поэтична, иронична, провокативна и аскетична одновременно; в ее основе — нестандартные идеи, ходы и жесты, — пишет куратор выставки искусствовед и арт-директор „Нового музея“ Владимир Назанский. — Выставка Волосенкова — это история о свободе художника, о свободе художественного жеста, о выборе, игнорирующем, словно не замечающем окружающие дисциплинарные пространства, об экспансии воли и здоровой творческой агрессии».

Выставка будет работать с 19 августа до 12 сентября. Организаторами выступают управление культуры администрации Петрозаводска, Городской выставочный зал и Музей изобразительных искусств Республики Карелия.

В августе площадка открыта со вторника по субботу с 12.00 до 19.00 (касса до 18.30), в сентябре — со вторника по воскресенье. Посетителям зала напоминают о противоэпидемических требованиях — необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции.

Дополнительную информацию можно найти в группе и на сайте ГВЗ, а также на странице экспозиции «Валерий Лукка, Феликс Волосенков (С-Петербург)». Справки по телефону: +7 (8142) 78-16-50.

 
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