Исчезающую двойную радугу сняла фотограф в Карелии

Арина Степенная зафиксировала в Петрозаводске удивительное явление.

Известный фотограф из Карелии Арина Степенная опубликовала на своей странице в соцсети удивительные кадры двойной радуги на фоне заката.

«Двойная радуга на фоне потрясающего заката. Впервые видела, что радуга то появлялась, то исчезала. Прямо на глазах. Вау-зрелище», — прокомментировала фотограф это чудо.

Ранее петрозаводчанка показала жителям Карелии красоту рассвета в северной столице.