Исчезающую двойную радугу сняла фотограф в Карелии

Арина Степенная зафиксировала в Петрозаводске удивительное явление.
Известный фотограф из Карелии Арина Степенная опубликовала на своей странице в соцсети удивительные кадры двойной радуги на фоне заката.
«Двойная радуга на фоне потрясающего заката. Впервые видела, что радуга то появлялась, то исчезала. Прямо на глазах. Вау-зрелище», — прокомментировала фотограф это чудо.
Ранее петрозаводчанка показала жителям Карелии красоту рассвета в северной столице.
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