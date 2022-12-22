Исчезновением жителя Карелии, пропавшего больше месяца назад, занялись правоохранительные органы

Правоохранительные органы Карелии начали доследственную проверку по факту исчезновения жителя поселка Надвоицы, ушедшего из дома в начале октября.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Ищут Геннадия Баженова 1978 года рождения. Он пропал 6 октября, и с тех пор о нем ничего не известно. На вид ему около 45 лет, рост 175 см, нормального телосложения. Было одет в красную кофту с капюшоном, джинсовку, синие джинсы и кепку.



Сотрудники правоохранительных органов осмотрели его квартиру, опросили родственников. Проводятся поисковые мероприятия.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение о наличии оснований для возбуждения уголовного дела.

Розысками Баженова с конца октября занимается поисковый отряд «ЛизаАлерт».