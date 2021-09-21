Исчезнувшего подростка-автостопщика из Мурманска ищут в Карелии

Полиция Мурманска ведет розыск пропавшего Михаила Дзедзюля, который мог оказаться в Карелии во время путешествия автостопом.

УМВД Мурманска разыскивает без вести пропавшего Михаил Дзедзюля 2006 года рождения. Об этом информирует команда «Доброспас».

Утром 27 сентября подросток ушел из дома в Мурманске и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Есть вероятность, что разыскиваемый может путешествовать автостопом через Карелию с 1 или 2 гитарами.

Приметы: рост 186 см., худощавого телосложения. Был одет: черная куртка, серые классические брюки, серо-синий свитер, черно-белые кеды.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: +8152406110 или 02.