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Исчезнувшие импортные детали власти предложили печатать на 3D-принтерах

Новости. Общество
16:14, 14 Марта 2022
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

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Импортные детали на заводах в России могут заменить аналогами, напечатанными на 3D-принтерах.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономполитики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Важно, что в Москве есть производители, которые на 3D-принтерах могут в прямом смысле распечатать некоторые детали», — сказал он.

По его словам, например, ЦНИИТМАШ разрабатывает и производит 3D-принтеры для работы с металлическими порошками. Компанией также разработаны криогенные стали, материалы для газовых турбин и водородной энергетики.

«Кроме того, компания SIU System может помочь промышленным предприятиям заменить вышедшую из строя деталь на аналог, который был напечатан на 3D-принтере из пластика, полимера, полиамида, керамики, металла», — отметил заммэра.

 

 

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