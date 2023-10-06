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Ищут очевидцев инцидента, где автомобиль не уступил дорогу пешеходу в центре Петрозаводска

Новости. Происшествия
13:27, 09 Октября 2023
фото: © Скриншот с видео: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей инцидента на перекрестке Куйбышева и Титова, где автомобиль не уступил дорогу пешеходу.

Инцидент в центре карельской столицы попал на запись камеры  видеонаблюдения, видео опубликовали в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска.

«Водитель грубо нарушил правила проезда пешеходных переходов», — сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В понедельник, 9 октября, в 8.14, на перекрестке улиц Куйбышева и Титова водитель автомобиля не пропустил пешехода, который  переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска. Кроме того, автомобиль нарушителя на «зебре» совершил обгон попутной машины.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев происшествия. Номера телефонов дежурной группы: 715-900, 78-44-44.

Нарушение правил дорожного движения попало на камеру видеонаблюдения «Сампо.ру».

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