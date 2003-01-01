Искал хорошие снасти для хобби: в Питкяранте подросток украл рыболовное снаряжение

Подросток воровал рыболовное снаряжение у жителей Питкяранты.

В Питкяранте подросток украл рыболовные снасти, удочки, катушку и шнур из лодки местного жителя, об этом рассказали в пресс-службе полиции. Сообщается, что ущерб превысил 2500 рублей, и нарушитель успел похитить имущество у нескольких других жителей населенного пункта.

— Во всех случаях интерес для него представляли рыболовное снаряжение, а также палатка, лодка и складной стул, — подчеркнули в ведомстве.

Подросток признал вину и пояснил, что таким образом пытался подыскать хорошие снасти для хобби.

— Все похищенное имущество молодой человек хранил дома, в квартире. Оно изъято и будет возвращено законным владельцам, — сообщили в полиции.

На сегодняшний день проводятся проверки и экспертизы по аналогичным эпизодам. Возбуждены и расследуются уголовные дела о кражах.