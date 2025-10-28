«Искал оппонента пять лет»: в МВД раскрыли причины громкого убийства в Петрозаводске

В полиции рассказали, как задерживали пенсионера из Санкт-Петербурга, застрелившего петрозаводчанина из-за долгов.
В задержании подозреваемого активное участие приняли сотрудники патрульно-постовой службы. Напомним, убийство произошло 21 октября в Петрозаводске. Из охотничьего ружья был застрелен 46-летний житель города. С места преступления он скрылся.
— Свидетельница инцидента рассказала полицейским подробности, указала приметы автомобиля, на котором скрылся стрелявший. На отработку территории, состоявшей из многочисленных гаражей, ушло около часа. В итоге им навстречу вышел схожий по описанию человек, который вел себя спокойно и не оказывал сопротивление. Это оказался разыскиваемый полицейскими подозреваемый, который был задержан, — рассказали в МВД карелии.
Задержанным оказался 70-летний пенсионер из Санкт-Петербурга. Он рассказал, что искал ранее ему знакомого оппонента пять лет, совершил тяжкое убийство из-за материальных разногласий, в день убийства арендовал автомобиль, который вернул сразу после свершившегося.
Ранее «Столица на Онего» рассказывала о причинах убийства, которые стали известны изданию из нашего источника. По этой версии, убитый якобы не планировал отдавать деньги, что и вызвало такую реакцию со стороны нападавшего. Перед встречей пенсионер взял у знакомого машину и приехал на встречу с оппонентом. Мужчины конфликтовали, кричали друг на друга. Старший не выдержал и открыл огонь. К слову, он охотник, его ружье зарегистрировано. После совершения преступления нападавший сел в машину и уехал, потом отдал авто приятелю, а сам пошел пешком.
В МВД принято решение поощрить сотрудников патрульно-постовой службы, благодаря которым преступление было раскрыто по горячим следам. Добавим, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован до 20 декабря.