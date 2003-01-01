«Искали всю ночь»: в Петрозаводске нашли потерявшуюся пенсионерку с деменцией

Женщина больше суток бродила по городу и не могла найти свой дом.

Сегодня, 17 сентября, в Петрозаводске нашли потерявшуюся 76-летнюю пенсионерку, которая больше суток не выходила на связь, сообщает информированный источник «Столицы на Онего».

— Была найдена добровольцами движения «ЛизаАлерт». Искали всю ночь. Утром нашли. Шла по улице, — рассказали нам.

Выяснилось, что женщина страдает деменцией и регулярно забывает дорогу до дома.

Ранее мы писали, что пропавшую в Медвежьегорском районе пенсионерку нашли в лесу. По информации волонтёров, женщина провела больше суток на болоте.