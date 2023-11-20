«Искренние соболезнования в связи с горькой утратой», — на СВО погибли двое жителей Карелии

Артур Марусевич и Всеволод Иванов, уроженцы Сегежского района, погибли в ходе исполнения боевых задач.

Глава администрации Сегежского муниципального района Марина Гусева сообщила о погибших на СВО земляках.



Артур Николаевич Марусевич, младший сержант, командир мотострелкового отделения мотострелкового взвода, уроженец поселка Валдай Сегежского района погиб в ходе исполнения боевых задач.

Всеволод Дмитриевич Иванов, наводчик мотострелкового отделения мотострелкового взвода, житель соседнего региона — из Кировска, но уроженец Сегежи, погиб в зоне проведения спецоперации при исполнении служебного долга.





«Дорогие родные и близкие бойцов, примите от жителей нашего района и от меня лично самые глубокие и искренние соболезнования в связи с горькой утратой. Скорбим», — написала Гусева.



Как отметила глава, траурные церемонии прощания пройдут в Валдае 21 ноября в 12.00 часов и в Сегеже (пл.Мира) 22 ноября в 11.00 часов.