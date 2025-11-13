Искры разлетелись при столкновении двух авто в центре Петрозаводска

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в центре карельской столицы.
Вчера, 13 ноября, в 18:47 на пересечении улиц Анохина и Красной в Петрозаводске произошло столкновение двух легковых автомобилей. ДТП зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.
Машина, поворачивающая в сторону проспекта Ленина, врезалась в затормозивший автомобиль, двигавшийся в обратном направлении. На ролике видно, как после удара от одного из транспортных средств полетели искры.
В настоящее время информация о пострадавших отсутствует. Обстоятельства аварии также неизвестны.
