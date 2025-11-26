РЕКЛАМА
«Мы к этому шли 10 лет»: Леонид Белуга рассказал, каким будет первый аквапарк в Петрозаводске
27 ноября, 10:20 Статьи
«Он рычит и усами шевелит»: лесозаготовители Карелии развеяли мифы об опасных жуках-усачах
26 ноября, 19:05 Статьи
Солитёрная — выбрасывай! Какая  рыба с червями представляет опасность для человека
25 ноября, 19:40 Статьи
Глава Карелии поставил задачу адресно подходить к трудоустройству ветеранов СВО

18:05

Искусственный интеллект — драйвер строительной отрасли

17:47

В Карелии за неделю подешевел бензин двух самых популярных марок

17:40

В Карелии напомнили, кому и когда запрещено ездить на снегоходах и квадроциклах

17:15

Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать под национальным флагом

16:45

В Карелии на первоначальный взнос по ипотеке нужно копить четыре года

16:15

Карельскому экс-депутату Тимуру Зорнякову продлили домашний арест на три месяца

16:03

Тишкова предложила выделить 22 млн рублей на ремонт ул.Победы в Суоярви

15:51

Премьер Сергеев рассказал, почему согласился работать в Карелии

15:25

Русский язык стал обязательным в школах Северной Кореи

15:16

Всего 9 свободных квартир осталось в ЖК «Аристократ» - спешите купить в готовом доме в центре Петрозаводска

15:08

Нейросеть впервые включится в работу космонавтов на МКС

14:59

Жителям Карелии расскажут о работе Управления по координации помощи защитникам Отечества

14:51

Задолженность по зарплатам в Карелии выросла почти на 80% и достигла почти 14 рублей

14:32

Карельский камень украсил новую линию петербургского метро

14:10

В Петрозаводске ликвидировали еще одну опасную горку

13:49

«Я испытала сильный стресс»: хозяйка голого терьера рассказала о нападении на ее питомца бойцовской собаки

13:32

Появились фото аварии на севере Карелии, в которой погибли три человека

13:19

В Карелии к природному газу подключены более тысячи индивидуальных домов

13:10

Более половины тестируемых жителей Карелии оказались финансово грамотными

13:02

Электронные свидетельства пенсионеров ввели в оборот в Карелии

12:39

В Карелии предложили ввести пособия на продукты для беременных женщин

12:20

Скончался третий пострадавший в утреннем ДТП на трассе в Карелии

11:57

Полицейские спасли жителей дома при пожаре в Медвежьегорске

11:47

В Петрозаводске без воды остались микрорайон Университетский городок, «Сигма» и «Лемана про»

11:23

Леонид Белуга получил разрешение на строительство аквапарка в Петрозаводске и рассказал, каким он будет

11:00

Два человека погибли в ДТП на трассе в Карелии

10:41

Мужчину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

10:26

Житель Карелии потерял 400 тысяч рублей в погоне за легкими деньгами

10:06

В Олонце построят временный мост на период реконструкции основной переправы через Мегрегу

09:45

Стали известны подробности ДТП со сбитым в Петрозаводске подростком

09:25

96-летняя пенсионерка из Петрозаводска отдала мошенникам полмиллиона рублей

08:59

Школьника сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

08:39

В Госдуме не исключают возможность блокировки мессенджера WhatsApp

08:22

101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны из Петрозаводска Константину Панову

08:02

До +5℃ и дожди: аномально тёплая погода вернётся в Карелию в последние дни осени

07:41

Умерла руководитель хора Петрозаводского музколледжа им. Раутио Анна Мазанова

07:23

17-летняя девочка фасовала наркотики и раскладывала их по тайникам в Петрозаводске

07:00

Квартира загорелась в деревянном доме на севере Карелии

06:44

Пилотируемый корабль NASA отправится к орбите Луны

00:13

В Совете Федерации утвердили закон о повышении МРОТ

23:45

Вода аномально быстро начала возвращаться в исчезающее озеро в соседнем с Карелией регионе

22:45

22:20

Беременная женщина и двухлетний ребёнок пострадали при пожаре в Петрозаводске

21:20

Таунхаус горит на Университетской улице в Петрозаводске

21:00

Три автомобиля столкнулись на Лососинском шоссе в Петрозаводске

20:52

Необычный фотоальбом о парках «Водлозерский» и «Воттоваара» издан в Карелии

20:02

Лесозаготовители Карелии развеяли мифы об опасных жуках-усачах

19:30

В Петрозаводске установили новые светильники

19:02

В Петрозаводске по требованию прокуратуры снесен аварийный дом

18:32

Спортивную школу в Лахденпохье удалось отстоять

18:05

С 27 ноября на некоторых улицах Петрозаводска изменится схема дорожного движения

17:44

С экс-министра сельского хозяйства Карелии взыщут еще более 30 миллионов рублей

17:34

Игорь Зубарев избран первым заместителем председателя профильного комитета Совфеда

17:29

Три дома построят для расселения аварийного жилья в Карелии до конца 2026 года

17:14

Снег, гололёд и до -15°С обещают в Карелии 27 ноября

17:00

Элиссан Шандалович принял участие в сборах ветеранов СВО

16:50

Субсидируемые авиарейсы из Петрозаводска запустят по восьми новым направлениям

16:45

Протоиерей Леонид Леонтюк встретился с участниками программы «Герои Карелии»

16:28

Опубликован календарь фестиваля «Зимние фонтаны»

16:23

Следком России установит причины гибели ребёнка в утробе жительницы Кондопожского района

16:02

Кирилл Царёв: Человекоцентричный подход меняет рынок недвижимости

15:50

Самый большой дом для расселения в Карелии строят в Петрозаводске

15:32

Артур Парфенчиков ввел в эксплуатацию участок газораспределительной сети в Кончезере

15:18

В Добрынинском сквере Петрозаводска открыли детскую площадку

14:58

В Петрозаводске на месте снесенных аварийных домов на Кукковке построят жилой комплекс с детским садом

14:32

Пьяных и «бесправных» водителей отстранили от управления авто в Петрозаводске

14:01

Минтранс впервые предложил штрафовать нарушителей через систему распознавания лиц

13:49

Скончался народный артист Всеволод Шиловский

13:31

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого

12:51

Глава Карелии ответит на вопросы жителей республики о газификации региона

12:35

17-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Карелии

12:31

Полуразрушенную усадьбу Винтера снова выставили на продажу в Карелии

12:15

Госавтоинспекция провела рейд около «Акватики» в Петрозаводске

11:54

Знатока истории карельского спорта Евгения Шорохова отметили государственной наградой

11:28

Житель Карелии перевел мошенникам 200 тысяч рублей за несуществующий автомобиль

11:06

В Петрозаводске будут судить за мошенничество экс-начальника одного из отделов Центра спортивной подготовки Карелии

10:49

Черногория введет визы для россиян

10:31

Более 400 тысяч туристов ожидают в Карелии зимой

10:22

Экс-депутата Тимура Зорнякова будут судить за убийство 2002 года

10:04

Бойцовская собака держит в страхе владельцев более мелких питомцев в одном из микрорайонов Петрозаводска

09:54

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с программами для просмотра камер

09:39

Менее недели осталось до окончания срока уплаты имущественных налогов

09:10

В поселке Бочилово Пудожского района отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт

08:59

На Землю обрушится мощная магнитная буря

08:41

Коллектив «13 Чудо» из Сегежи завоевал Гран-при фестиваля «Открытый мир»

08:20

В районе поселка Мелиоративный около Петрозаводска построят новый путепровод

07:40

Карельские акробаты завоевали 24 медали на турнире в Санкт-Петербурге

07:20

Композитор из Карелии стала лауреатом всероссийского конкурса «Мелодия детства»

07:00

Дачный дом полностью сгорел в поселке Асилан в Карелии

06:40

Озеро в соседнем с Карелией регионе целиком ушло в карстовую воронку

00:10
Искусственный интеллект — драйвер строительной отрасли
Сегодня 17:47 Общество
В рамках Domclick Digital Forum состоялось пленарное заседание «Будущее недвижимости и недвижимость будущего»

фото: © ПАО СБЕРБАНК

В дискуссии приняли участие первые лица государства и ведущие эксперты рынка: заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, заместитель Председателя Банка России Филипп Габуния, заместитель Мэра Москвы Владимир Ефимов и заместитель Министра финансов РФ Иван Чебесков.

От квадратных метров — к среде для жизни

Участники единогласно отметили: сегодня важен не просто рост объёмов строительства, а создание комфортной городской среды. Как подчеркнул Марат Хуснуллин, пора уходить от строительства «метров» и переходить к созданию комфортной среды для жизни людей.

«Наша стратегическая задача — за ближайшие 6 лет обновить каждый третий квадратный метр жилья в стране», — отметил Хуснуллин.

Он рассказал, что ежегодно россияне инвестируют в недвижимость 16 трлн рублей — эти средства должны работать на формирование пространств, где люди смогут работать, жить и мечтать.

ИИ как драйвер строительной революции

Центральной темой обсуждения стали технологии. Герман Греф назвал строительство «самым перспективным полем для внедрения искусственного интеллекта», приведя показательное сравнение: за 15 лет производительность труда в сельском хозяйстве выросла в 2,5 раза, тогда как в строительстве — упала на 40%.

«Сегодня вычислительные мощности удваиваются каждые полгода, — отметил Греф. — В основе всех технологий лежит искусственный интеллект, и это изменит всё».По его словам, ключевая задача — радикально улучшить управление «КГБ»: качеством, графиком и бюджетом строительства. Сбербанк уже работает над продуктом, который позволит «ускорить и запараллелить» весь цикл стройки.

Ипотека: баланс между рыночными механизмами и господдержкой

Острая дискуссия развернулась вокруг будущего ипотеки. Участники отметили, что резкий переход к рыночным механизмам может ограничить доступность жилья для большинства россиян.

При этом представители регулятора и правительства уверены: по мере снижения ставок будет восстанавливаться спрос на рыночные программы. Несмотря на текущее снижение объёмов выдачи ипотеки на триллион рублей по сравнению с прошлым годом, этот тренд носит временный характер.

При этом, по словам заместителя Министра финансов РФ Ивана Чебескова, спрос по ипотеке выше ожиданий.

«В целом мы прогнозируем, что ситуация будет примерно такая же в следующем году. Будет расти доля рыночных программ в следующем году с учётом снижения ключевой ставки. Мы надеемся, что с учётом снижения ключевой ставки и рыночная ставка снизится пункта на 4, может быть, на 5», — отметил Чебесков.

Города будущего уже становятся реальностью

Ярким примером технологического прорыва стал проект «СберСити» — умный город, где применяются передовые решения в области ИИ, экологии и безопасности. Как отметили спикеры, такие проекты определяют развитие городов на десятилетия вперёд.

Участники дискуссии сошлись во мнении: технологическая трансформация отрасли — не выбор, а необходимость.

 

