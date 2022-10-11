Искусственный интеллект может дать дополнительный 1% к ВВП РФ уже в 2025 году - Греф

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что внедрение искусственного интеллекта может дать дополнительный прирост ВВП России на 1% уже в 2025 году, нужно ускорить переход к повсеместному и масштабному внедрению ИИ в ключевых отраслях, сообщают РИА Новости.

«По предварительным оценкам „Сбера“, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях российской экономики может дать дополнительный прирост ВВП страны на 1% уже в 2025 году», — сказал он журналистам в кулуарах международной конференции Сбербанка AI Journey.



Глава Сбербанка подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики позволит в 5-7 раз увеличить такие показатели, как скорость, качество, персонализация, экономическая эффективность.



По его словам, фундамент для отраслевого внедрения технологии в России за три года реализации федерального проекта по искусственному интеллекту уже заложен, а движущие факторы для этой сферы, такие как кадры, исследования, регуляторика и другие, достаточно развились.



«Теперь стоит задача ускорить переход к повсеместному и масштабному внедрению ИИ в ключевых отраслях. Стоимость ИИ стремительно падает, а его возможности быстро растут. К слову, число параметров крупнейшей в мире нейросети за два года выросло в 30 тысяч раз и уже сравнилось с количеством нейронных связей в мозге обезьяны. Поэтому можно сказать, что мы уже на пороге драматического роста влияния, которое ИИ будет оказывать на нашу жизнь», — заключил Греф.



Сам Сбербанк ждет, что его доходы от внедрения искусственного интеллекта в 2022 году могут превысить 200 миллиардов рублей, говорил ранее в ноябре первый зампред правления банка Александр Ведяхин. При этом финансовый эффект от искусственного интеллекта в банке в 2021 году составил 205 миллиардов рублей.