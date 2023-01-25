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Искусственный интеллект помогает улучшить эффективность первичной медико-санитарной помощи в регионах

Новости. Общество
16:02, 20 Февраля 2023

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Технологии искусственного интеллекта (ИИ) позволяют оказывать качественную медицинскую помощь в регионах страны, в том числе в труднодоступных населённых пунктах, и обеспечивают равный доступ к современным цифровым решениям.

По итогам 2022 года аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» от СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) с интегрированными ИИ-сервисами уже внедрили в повседневную работу первичного звена здравоохранения в 14 регионах России.

Комплекс покрывает до 80% проводимых обследований во время первого этапа диспансеризации и скрининга населения. Врачи отмечают, что «Цифровой ФАП» повышает эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения диспансеризации. Использование мобильного диагностического оборудования и сервисов на базе ИИ в работе первичного звена здравоохранения снижает риски развития патологий, возникновения осложнений уже имеющихся заболеваний, помогает выявить ранние признаки болезней и уменьшает показатели смертности.

Александр Константинович Пензяков, главный врач ГАУЗ Соль-Илецкая межрайонная больница: «Больше половины населения Соль-Илецкого района проживает в сельской местности, поэтому внедрение «Цифрового ФАП» позволило значительно упростить работу фельдшера на месте. Расшифровка ЭКГ с помощью искусственного интеллекта сократила время прохождения диспансеризации в несколько раз. Благодаря использованию комплекса мы можем оперативно выявить отклонения от нормы, заподозрить ряд заболеваний и вовремя отправить пациента в поликлинику на дообследование».

«Цифровой ФАП» — это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и ИИ-сервисам. Комплекс включает электрокардиограф, тонометр, анализатор крови и мочи, термометр, пульсоксиметр.С помощью аппаратно-программного комплекса можно получить результаты лабораторных и инструментальных исследований в режиме реального времени, провести обследование маломобильных пациентов на дому, плановые и экстренные телеконсультации с профильными специалистами областных больниц региона.

Наталья Филимонова, главный врач Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) СберМедИИ: «Цифровой ФАП позволяет обеспечить доступ к специализированной медицинской помощи в регионах, в том числе и в труднодоступных населённых пунктах. Скрининговые системы с использованием технологий искусственного интеллекта помогают своевременно выявить пациентов с патологиями, не допустить развития хронических заболеваний, а также приоритизировать клинические случаи по степени тяжести. Анализ ЭКГ с помощью ИИ повышает точность и качество диагностики, увеличивает скорость обработки результатов исследований, от чего нередко может зависеть жизнь человека».

Источник: ПАО «Сбербанк»

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