Искусственный интеллект поможет властям Карелии при составлении проекта бюджета

Министерство финансов Карелии готово использовать специальные компьютерные программы с возможностями искусственного интеллекта при составлении прогноза республиканского бюджета.

Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Вера Романова после награждения команд разработчиков программного обеспечения, победивших в полуфинале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», посвящённого финансам, банкингу и страхованию.

Министерство финансов Карелии предложило командам разработать аналитическую систему для прогнозирования основных параметров регионального бюджета исходя из сложившихся трендов, используя ретроспективный анализ прогнозов социально-экономического развития и их исполнения во взаимосвязи с фактическим исполнением бюджета.

Команды, вошедшие в тройку победителей полуфинала предложили различные модели анализа, в том числе, с использованием искусственных нейронных сетей.

«Для нас, министерства финансов Республики Карелия, это был дебют, и очень полезный. Все команды — большие молодцы. Результат нас очень порадовал, было много креативных, новаторских идей. Надеемся, всё сможем применить на практике», — приводит слова Романовой пресс-служба правительства.

Победители примут участие в финале конкурса, где они смогут лично представить свои разработки и принять участие в переговорах об их внедрении или получить предложения о трудоустройстве.