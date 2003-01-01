О том, как дожить до глубокой старости, нейросеть рассказала председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Главным фактором долголетия искусственный интеллект назвал низкий уровень хронического стресса, сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

— ИИ объяснил: хронический стресс — это не нервная работа и не финансовые проблемы. Это внутренний конфликт между тем, кто вы есть, и тем, кем пытаетесь казаться. Если вы живёте не своей жизнью, организм находится в круглосуточном режиме напряжения, — рассказал он.

По мнению нейросети, для того, чтобы дожить до глубокой старости, необходимо перестать общаться с токсичными людьми, стараться делать лишь то, что не вызывает внутреннего сопротивления, прекратить считать калории, больше ходить пешком и найти, наконец, смысл жизни.

— Главный вывод ИИ: вы не проживёте 140 лет, если живёте чужую жизнь. Можно делать всё «правильно»: спорт, диета, витамины. Но если каждое утро просыпаетесь с мыслью «опять этот день» — вы медленно умираете. Долголетие — это результат настоящей, полной жизни здесь и сейчас, — подытожил парламентарий.

Напомним, 12 ноября в Петрозаводске будет проходить форум «Карелия + ИИ», на котором горожанам расскажут, как использовать нейросети в повседневной жизни.