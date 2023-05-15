Искусственный интеллект рассказал о новых амбулаториях в Карелии

Минздрав республики воспользовался помощью нейросети.

В Минздраве Карелии рассказали об эксперименте: YaGPT (ИИ от Яндекса) спросили о новых карельских амбулаториях. Получилось интересно, результат был опубликован в официальном паблике министерства здравоохранения.

«Минздрав Карелии одним из первых воспользовался возможностями нейросетей, с помощью которых были преобразованы фотографии медицинских работников. Мы используем сгенерированную „озвучку“ в наших еженедельных дайджестах. Это здорово и нравится нашим подписчикам! Конечно же, мы не можем руководствоваться в работе такими подсказками искусственного интеллекта. Для организации медицинской помощи есть профессиональные стандарты, требования и рекомендации», — уточнили в министерстве.