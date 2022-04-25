Исполнителя роли отца с определенным цветом глаз ищут для съемок в кино в Карелии

Съемки художественного фильма планируются в Карелии, требуются актеры — мужчина и девочка.
Как сообщили организаторы, речь идет о съемках короткометражного фестивального кино.
В главной роли будет сниматься петербургская актриса Анастасия Забирова.
На пробы приглашают мужчин 1960–1964 года рождения. На вид им должно быть 55-65 лет. Особое тредование — серые, голубые или зелёные глаза.
Кроме того, для исполнения роли в фильме ищут девочку 5-7 лет с голубыми или серыми глазами, русыми или темно-русыми волосами.
Опыт съемок не имеет значения, но работа не оплачивается. Пробы пройдут в Петрозаводске 8 мая.
Фильм будет сниматься при поддержке Союз кинематографистов Республики Карелия
Заявки на участие можно отправлять на почту: zabirova27.a@gmail.com или ВКонтакте: vk.com/anastasiyazabirova
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