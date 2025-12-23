Исполняющий обязанности министра строительства официально стал руководителем ведомства

Александр Меншиков стал министром строительства, ЖКХ и энергетики Карелии без приставки и.о.
С 23 декабря министром строительства стал Александр Меншиков. Указ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.
Напомним, он был назначен исполняющим обязанности. А до этого времени был руководителем «Карелкоммунэнерго», занимался теплоснабжением районов.
Еще ранее он был сотрудником правоохранительных органов. В 2015 году он пришел в следственный отдел с рекомендацией от прокуратуры «лучший следователь наркоконтроля». А уже в 2016 году был признан «лучшим следователем городских районных отделов СК».
Напомним, прежний министр строительства Александр Федоричев с 11 ноября возглавил КЭО. Необходимость изменений руководства обусловлено выходом группы компаний «ЭкоЛайн» из состава участников ООО «Карельский экологический оператор».