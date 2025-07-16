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Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете

Новости. Общество
16:05, 22 Июля 2025
фото: © Госдума РФ

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Умышленный поиск запрещённых материалов станет наказуем.

Законопроект, устанавливающий штрафы за рекламу VPN-сервисов и умышленный поиск экстремистских материалов, принят в окончательном чтении. Об этом сообщили в Госдуме России. За принятие документа проголосовали 306 депутатов, против — 67.

Согласно новому постановлению, с интернет-пользователей,  которые будут искать признанные экстримистскими материалы, начнут взыскивать от 3 до 5 тысяч рублей. При этом реестр запрещённых материалов, составленный Минюстом РФ, содержит более 5 тысяч наименований. То есть подразумевается, что пользователи должны как-то заранее выяснить, является ли материал запрещенным. Но не будет ли выяснение этого считаться нарушением? 

Куда более внушительные штрафы предусмотрены за рекламу VPN-сервисов. 

Ранее глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что в России не планируют вводить запрет на использование VPN-сервисов. 

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