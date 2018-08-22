Исповедь Виоградова: Подсудимые по делу о гибели детей на Сямозере дали первые показания в суде

Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.

Вадим Виноградов стал вторым из подсудимых, кто дал показания в суде. Ранее Валерий Круподерщиков ответил на вопросы адвокатов, но отказался давать пояснения гособвинителям, заявив, что представители прокуратуры хотят его запутать. И если Круподерщиков заявил, что не признает своей вины, то Виноградов на вопрос адвоката "вы признаете себя виновным в инкриминируемом деянии?", ответил "Да".

Он также рассказал некоторые подробности трагедии, которые показались важными ему самому.

- В конечном итоге они нас нашли в 23.43. Они подплыли к острову с другой стороны, где камни. Они в 10 метрах от берега плавали, там волна, они подойти не могли. Двое мужчин с ней. Она меня спрашивает по телефону: "Что у вас случилось?" Я говорю: "У нас все нормально, давайте приставайте к берегу, и мы плывем вдоль этих островов искать Валеру. Она говорит: "Мы не можем к берегу пристать, большая волна, мы разобьем катер". Я говорю: "Плывите вдоль этих островов и посмотрите, потому что на одном из дальних островов лежит каноэ. Мы его видим. Наверняка, там ребята, если что, к нам перевезите". Она мне говорит, что "мы не поплывем туда, потому что уже темно, мы не знаем фарватера, мы сюда еле дошли, потому что большая волна, нам еще обратно идти". Я уже, прошу прощения суд, в нецензурной форме начал выражаться – "А зачем вообще вы сюда приплывали?.." Она говорит "звоните Решетовой". Они развернулись и уплыли".

Больше тем вечером никто на помощь так и не пришел. Виноградов объявляет отбой и звонит Решетовой. Без толку. Сам продолжает жечь костры на берегу.

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