Испугавшись мошенников, девушка в Петрозаводске набрала кредитов на полмиллиона рублей и перевела деньги аферистам

Молодая петрозаводчанка лишилась полумиллиона рублей после общения с телефонными мошенниками.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 26-летней местной жительницы.

Как рассказала девушка, ей позвонили якобы из компании сотового оператора и уговорили назвать коды из СМС для продления договора услуг связи. Потом петрозаводчанке звонили лжепредставители портала «Госуслуги», Центробанка, ФСБ. Звонившие убеждали ее в том, что неизвестные оформляют от её имени кредиты. Чтобы отменить незаконные финансовые операции, как сказали собеседники девушке, необходимо оформить кредиты на те же суммы и перевести деньги на указанные счета. Аферисты убедили в этом жительницу Петрозаводска, и она все выполнила…

Ущерб составил 507 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, отметили в МВД Карелии.