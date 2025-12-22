Испугавшуюся взрыва петард собаку ищут в петрозаводском лесу

Собака породы китайская хохлатая потерялась в районе лыжной трассы «Фонтаны».
20 декабря около 16:30 на лыжной трассе «Фонтаны» в Петрозаводске собака породы китайская хохлатая по кличке Зорина испугалась взрыва петард и убежала в лес. С тех пор судьба животного остаётся неизвестной, сообщили в добровольческой группе «Биг Алерт».
Владелица беглянки Ольга Солнцева рассказала «Столице на Онего», что в день исчезновения на собаке был надет сиреневый комбинезон, а на голове завязана жёлтая резинка.
По информации наших читателей, Зорине уже больше восьми лет, ей необходим специальный уход и питание.
— Людей не боится, абсолютно не агрессивная. Нашедшим обещаем вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, — говорится в полученном редакцией письме.
Любую информацию о возможном месте пребывания собаки хозяева просят сообщить по телефонам: 89216251618 (Ольга Солнцева), 89218040194 (Анна Актанко).